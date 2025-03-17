В Ижевске затопило улицу, на которой находится городской автопарк
Udm-info: в Ижевске затопило улицу с большим количеством ям
Фото: [Медиасток.рф]
В Ижевске затопило улицу. Под лужами находится большое количество больших ям, сообщил udm-info.ru.
Корреспондент Udm-info решила провести эксперимент, есть ли шанс проехать по улице и не забуксовать в одной из ям. За рулем внедорожника находился опытный водитель. Эксперимент удался. Машина проехала весь участок улицы. Корреспондент уверена, что машины других моделей не смогут справиться с заданием. По ее словам, из-за воды не видно ям, которые достигли большого размера.
По данным издания, на улице Голублева в настоящее время находится автопарк «ИПОПАТ». Это значит, что каждый день городские автобусы вынуждены преодолеть путь из ям, затопленных водой. В противном случае водители не смогут выйти на рейс. Корреспондент уверена, что подобные условия эксплуатации негативно отражаются на сроке пользования транспортными средствами. Кроме того, увеличивается расход топлива.
Корреспондент Udm-info опубликовала видео в телеграм-канале издания. На нем продемонстрировано, как автомобилям сложно проезжать по затопленной дороге. Администрация города оставила под постом комментарий. В мэрии сообщили, что в 2024 году были выполнены работы по щебенению проезжей части.
«В данный момент идет подготовка к проектированию строительства дороги с дренажной системой. Проектно-сметная документация будет готова в текущем году, далее будет приниматься решение о строительстве дороги», — сообщили в муниципалитете.
Ранее житель Ижевска показал, как ремонт городских дорог делают во время дождя.