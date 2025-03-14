Житель Ижевска снял на видео, как дорожники во время дождя заливают асфальт, сообщил Udm-info.ru.

Горожанин прислал видео в Udm-info. По его словам, дорожники выполняли ремонтные работы по устранению на дорогах ям на улице Союзной в Ижевске. Мужчина рассказал, что на улице шел дождь, однако трое рабочих продолжали заливать асфальт.

Согласно видеозаписи, дорожники заливали ямы асфальтобетоном и сразу разравнивали свежие заплатки при помощи лопат. От места, где проходят работы, валит пар. Вокруг много луж. Предположительно, работы выполняют представители подрядчика.

Ижевчане комментировали технику, применяемую во время ликвидации ям в городе. Один из горожан отметил, что дорожники — такие же люди, как и другие. Они точно так будут пользоваться этими же дорогами. Кроме того, работать в подобных условиях некомфортно. Он не понимает логики рабочих.

«На 40 лет Победы, вчера тоже в дождь латали ямы, ну прямо в очень влажную погоду, а еще спрятались за грузовиком, чтобы якобы не видно было», — поделился телеграм-канале Udm-info Владимир Р.

Главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства администрации Ижевска Роман Стерхов ранее рассказал, что мэрия контролирует выполненные работы. Если будут допущены нарушения, то работы не примут. По его словам, подрядчики проинформированы о данном требовании.

Ранее в Минтрансе Подмосковья рассказали, в каких округах отремонтируют больше всего дорог по нацпроекту.