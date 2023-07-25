В Израиле медикам запретили поддерживать общую забастовку

Глава профсоюза медиков Цион Хагай отметил, что медицинские работники уважают решение суда и выполняют поручение прекратить забастовку, но не могут согласить с правильностью подобных требований. Инициатором возвращения медиков к приему пациентов в первую очередь выступил министр здравоохранения Израиля Моше Арбель.

О возможной забастовке стало известно в понедельник, 24 июля. Председатель Всеобщей федерации труда Израиля «Гистадрут» Арнон Бар-Давид рассказал о ее причинах. Правительство рассматривало судебную реформу. Оппозиция посчитала, что принятие реформы негативно отразится на развитии всей отрасли. Долгое время шли дискуссии. В день голосования оппозиция покинула зал местного правительства, но депутаты одобрили принятие реформы. После началась забастовка, но медики уже завершили акцию протеста по решению суда.