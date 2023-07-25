В Израиле медикам запретили поддерживать общую забастовку
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Суд запретил врачам Израиля принимать участие в забастовке, пишет газета «Yediot ahronot». Спустя 24 часа после начатой кампании медики возвращаются к выполнению рабочих обязанностей.
Глава профсоюза медиков Цион Хагай отметил, что медицинские работники уважают решение суда и выполняют поручение прекратить забастовку, но не могут согласить с правильностью подобных требований. Инициатором возвращения медиков к приему пациентов в первую очередь выступил министр здравоохранения Израиля Моше Арбель.
О возможной забастовке стало известно в понедельник, 24 июля. Председатель Всеобщей федерации труда Израиля «Гистадрут» Арнон Бар-Давид рассказал о ее причинах. Правительство рассматривало судебную реформу. Оппозиция посчитала, что принятие реформы негативно отразится на развитии всей отрасли. Долгое время шли дискуссии. В день голосования оппозиция покинула зал местного правительства, но депутаты одобрили принятие реформы. После началась забастовка, но медики уже завершили акцию протеста по решению суда.