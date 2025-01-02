Китайский клуб-ресторан проверят в Якутске на пропаганду нетрадиционных отношений

Выездная проверка представителей городской администрации Якутска обнаружила пропаганду нетрадиционных отношений, которая ведется в китайском клубе-ресторане. Теперь заведением займутся правоохранители. Об этом мэрия заявила в своем телеграм-канале.

Работники мэрии сообщили, что была проведена выездная проверка в ночной клуб-ресторан «Number One», который позиционирует себя как китайский. Там было обнаружено, что в различных публичных мероприятиях участвуют трансгендеры, а также представители ЛГБТ, в том числе и приглашенные гости из Таиланда.

«Ведется публичная пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола», — заключили они.

Теперь увеселительным заведением займутся полиция и прокуратура. Правоохранители проведут свои проверки, которые и сделают надлежащие правовые выводы.

Ранее сообщалось о рейдах правоохранителей по ночным клубам Москвы. В ходе мероприятия были обнаружены запрещенные вещества. В одном из заведений нашли комнаты с костюмами и инвентарем для БДСМ.