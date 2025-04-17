На юге Москвы вспыхнул пожар на электроподстанции на территории ТЭЦ

На территории московской ТЭЦ-26, которая находится на юге столицы, вспыхнул пожар. Там загорелась электроподстанция. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от оперативных служб.

«На территории ТЭЦ-26 по адресу: Востряковский проезд, д. 10, загорелась электроподстанция», — указали журналистам.

Во время ЧП и его ликвидации никто не пострадал. Пламя охватило площадь около 20 кв. м. Его удалось очень быстро потушить. По утверждению «Мосэнерго», инцидент никак не повлиял на снабжение потребителей электроэнергией. Сейчас устанавливаются все причины, которые привели к пожару.

Ранее сообщалось о пожаре на подшипниковом заводе в Курске. Огонь распространился в помещении, которое сдавалось в аренду владельцу шиномонтажа. Он охватил территорию порядка 17 тыс. кв. м.