В Подмосковье начали расследование дела о похищении школьницы

Полиция бросилась на поиски злоумышленников, которые обманули семью из Московской области. Как пишет Mk.ru, было возбуждено уголовное дело о похищении девочки-подростка и вымогателстве.

По предварительным данным, мошенники взломали 24 января у десятиклассницы портал Госуслуг, а позже связались с ней, представившись сотрудниками ФСБ и ЦБ. Они потребовали крупных средств и драгоценности в обмен на свободу родителей: в противном случае обещали возбудить уголовные дела и отправить обоих за решетку.

Напуганная девочка собрала из дома все ювелирные украшения на 200 000 рублей, а также взяла иностранную валюту: две тысячи долларов, 50 000 рублей, три тысячи юаней и 10 0000 вон. Все передала через курьера, но мошенники на этом не остановились.

На следующий день аферисты убедили старшеклассницу заблокировать телефон и проехать в московский ресторан на улице Бирюлевская. Пока подросток каталась по столице и сидела в заведении, злоумышленники стали требовать 500 тысяч рублей с ее родителей в обмен на жизнь девочки.

Родители обратились в полицию, которая оперативно нашла их пропавшую дочь. Обманутая жительница подмосковного округа была цела и сидела за одним из столиков.

После этой истории возбудили уголовное дело по двум статьям: «Похищение человека» и «Вымогательство».

Ранее сообщалось, что троих предпринимателей из Мособласти задержали за похищение мужчины и вымогательство денег.