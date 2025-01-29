В Южном Судане потерпел крушение самолет с 21 человеком на борту, сообщил в соцсети Х портал South Sudan Eagles Media.

По данным издания, самолет разбился при вылете с нефтяного месторождения Unity. В результате крушения погибли 18 человек, в числе которых оба пилота. Три человека, которым удалось выжить, в настоящее время находятся в критическом состоянии. Более детальная информация об их состоянии не предоставлена.

На данный момент причины крушения самолета не сообщаются. Известно, что правительство поручило сотрудникам правоохранительных органов детально расследовать происшедшее в Африке крушение.

Ранее сообщалось, что на Аляске разбился американский истребитель.