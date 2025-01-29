На Аляске разбился истребитель ВВС США F-35: пилот выжил

В американском штате Аляска произошло крушение истребителя пятого поколения F-35. Пилот успел катапультироваться, сообщает «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на заявление Военно-воздушных сил США.

В министерстве сообщили, что происшествие случилось на территории авиабазы «Эйлсон» во вторник, 28 января. В результате инцидента самолет получил значительные повреждения.

«Пилот в безопасности и был перевезен в военный госпиталь Бассетт для дальнейшего осмотра», — говорится в заявлении Военно-воздушных сил США.

В Военно-воздушных силах сообщили, что начато расследование обстоятельств авиакатастрофы. Специалисты выясняют причины падения самолета.

Ранее сообщалось, что в результате жесткой посадки Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании United Airlines в Лагосе пострадали четыре пассажира и два члена экипажа. По информации от AZ Intel, еще 27 человек получили легкие травмы.