В Каменске-Уральском за выбитые семь зубов участник драки заплатит 140 тысяч рублей

В Каменске-Уральском между жителями города произошла драка. Один из участников потерял семь зубов. Мужчина смог добиться в суде денежных выплат, сообщает tagilcity.ru .

Драка произошла в августе 2022 года. Мужчине понадобился долгий период, чтобы пройти лечение в стоматологической клинике. Все это время второй участник конфликта не звонил и не писал, чтобы узнать о самочувствии.

Полученная травма негативно отразилась на качестве жизни свердловчанина: было тяжело жевать пищу, мужчина постоянно испытывал болезненные ощущения, временно нарушилась речь.

Мужчина обратился в суд и выиграл дело. Участник драки должен заплатить ему 140 тысяч рублей. В эту сумму вошли моральная компенсация, расходы на юридическую консультацию, оплата лечения в стоматологии.

Участник драки не согласился с решением суда. Он также подал иск с просьбой пересмотреть решение, но суд отклонил нго. Мужчина по-прежнему обязан выплатить 140 тысяч рублей за нанесение травмы.

Ранее врач общей практики Мария Беляева рассказала корреспонденту «Подмосковье сегодня», какие народные способы лечения помогают пациентам, а какие могут лишь усугубить положение.