В Канске с 30 января ищут тело погибшей 17 лет назад школьницы

В Канске 30 января начались поиски тела пропавшей 17 лет назад школьницы. Установлено предполагаемое место, где могут находиться останки 11-летней местной жительницы. По состоянию на 2 февраля поиски результата не принесли, сообщает prmira.ru .

В день, когда 17 лет назад, школьница не вернулась домой, ее разыскивали все жители и волонтеры. Сотрудники правоохранительных органов тогда не смогли понять, что случилось с ребенком.

Канал Kras Mash сообщает, что территория, где теперь ищут тело несовершеннолетней, оцеплена. Представителям СМИ запрещают заходить в данную зону. Погибшую звали Женя Барсукова. Пропала она в 2006 году.

Место для поисков удалось определить при помощи психолога. В 2024 году сотрудники СК возобновили расследование. Инициировали сеанс памяти, во время которого психолог проводит что-то наподобие гипноза. Свидетельница вспомнила, что пропавшая девочка заходила в магазин в сопровождении женщины и мужчины. Женщину нашли при помощи фоторобота. Она сообщила личность мужчины. Его задержали в Норильске.

Задержанный рассказал, что 10 апреля задушил девочку, а тело спрятал в заброшенном доме. Теперь на этом месте свалка. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины убийства. Мужчине предъявят обвинение в убийстве малолетнего.

Ранее дочь психиатра, разоблачившего Чикатило, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как распознать будущего серийного убийцу.