В Карелии предлагают открыть юридические школы для собственников жилья

Глава Карелии Артур Парфенчиков обратил внимание на проблему с состоянием дворов в республике. Он предлагает создать школу, в которой владельцев жилья будут обучать правам и обязанностям относительно их собственности, сообщает karelinform.ru .

Только собственники жилья могут влиять на благоустройство придомовой территории. Они имеют право обращаться в различные ведомства с коллективными заявлениями и контролировать чистоту, расположение придомовой парковки и остальные коллективные бытовые вопросы.

В школах могут работать юристы, которые будут обучать собственников: рассказывать их права и обязанности, учить составлять письма и запросы, находить исполнителей и организовывать общедомовые собрания.

«Все юридические решения должны идти от самого общего собрания жильцов. Мы просто не можем принять решение, потому что мы не собственники. Мы не имеем юридического отношения к этому имуществу. Помочь мы можем, после того, как решение принято — вместе искать выход из проблемы. Но сформулировать задачи дать согласие на решение проблем могут только собственники решением общего собрания», — пояснил Артур Парфенчиков.

Глава регионального Минстроя Виктор Россыпнов поддержал идею главы Карелии. Подобные школы могут открываться на базе муниципалитетов.

Ранее волгоградский общественник Сергей Островский высказал мнение, что собственники квартир не понимают, что двор - это продолжение их жилья. Местные власти не рассказывают им о правах и обязанностях.