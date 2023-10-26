В Карелии рассказали о новых способах мошенничества, связанных с Wildberries

В интернет-мессенджерах жителям приходит ссылка для перехода на сайт Wildberries с предложением принять участие в розыгрыше ценных призов. Проблема в том, что подобные сообщения сотрудники Wildberries никому не отправляют. При переходе по ссылке появляется портал, который визуально по цветовой гамме схож с официальным сайтом маркетплейса. Именно поэтому люди не понимают сразу, что их обманули.

Человеку предлагают выбрать один из трех ящиков, которые размещены на экране. Сообщается, что игра позволит выиграть каждому. В коробках могут находиться ценная бытовая техника или денежный приз, максимальная сумма которого достигает 10 тысяч долларов.

Людям всегда выпадает коробка с деньгами. Мошенники просят указать имя и номер карты. Немного спустя приходит сообщение, что деньги невозможно перевести, потому что счет рублевый, а приз начисляется в долларах. Предлагают оплатить конвертацию. Когда деньги приходят мошенникам, сайт перестает работать.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье со счета пенсионерки сняли 900 тысяч рублей за покупки на Wildberries, которые она не совершала.