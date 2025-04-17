В Москве участника «Дома-2» жестоко зарезали в квартире

Участника «Дома-2» Дмитрия Лукина жестоко зарезали в его квартире на Щелковском шоссе в Москве. Как сообщил телеграм-канал Mash, на теле погибшего насчитали свыше 50 ножевых ранений.

С 33-летним мужчиной расправились в понедельник ночью, когда он был в квартире с другом. Во время ссоры злоумышленник схватился за нож и исполосовал жертву. Более 50 ударов холодным оружием пришлись в голову, шею и тело.

В преступлении подозревается 51-летний Станислав Б. из Дербента, которого арестовали 16 апреля. После расправы мужчина оказался в реанимации со сломанными костями лица, резаной раной руки, ушибами и ссадинами. В больницу его доставили в полицейские, так как при составлении бумаг он лишился сознания и упал. Станислав находился на ИВЛ, а два дня спустя был выписан. По факту убийства СК было возбуждено уголовное дело.

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