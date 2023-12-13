В Казани родителям рекомендуют наряжать детей на утренниках в образы героев русских сказок

Местные СМИ Казани сообщали, что родителям запретили приобретать для своих детей костюмы диснеевских персонажей. Управление образования Казани частично опровергли данную информацию, сообщает inkazan.ru . Категорического запрета не было, но родителям и воспитателям, действительно, рекомендуют обращать внимание на героев русских сказок.

В управлении образования и молодежной политики Уссурийска отметили, что каждое дошкольное заведение вправе самостоятельно писать сценарий для новогоднего утренника. Однако, в организации рекомендуют, чтобы к детям приходил, например, Алеша Попович, который вместе с Добрыней Никитичем и Ильей Муромцем подарят детям праздничное настроение.

Inkazan промониторил объявления в местных пабликах. Было найдено только одно сообщение, автор которого продавал костюм Бэтмена для малыша примерно четырех лет. Есть высокая вероятность, что в нынешнем году на утренниках не встретишь Человеков-Пауков или Микки-Маусов.

В 2022 году президент России обратил внимание на важность внешней атрибутики. В русской культуре много героев, достойных уважения. Только Бэтмена знают все дети, а о некоторых богатырях даже не слышали. Важно учитывать это в системе воспитания, начиная с детского сада.

Ранее артист, который в новогодние праздники перевоплощается в Деда Мороза, рассказал, что после начала СВО люди перестали радоваться и праздновать. Доход артистов значительно уменьшился по сравнению с периодом до 2014 года.