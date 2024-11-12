В казанском поселке, где загрызли женщину, более 10 лет живут агрессивные собаки

Житель казанского поселка Самосырово Иван рассказал, что в населенном пункте на протяжении 10 лет обитают агрессивные собаки, сообщил inkazan.ru.

Вблизи поселка бездомные собаки загрызли женщину на территории вблизи промышленной базы. На ее теле нашли множественные раны. Животные оторвали ей ногу. Женщина успела обратиться в службу спасения. Выяснение местонахождения заняло много времени.

Читатель Inkazan Иван проверил, присутствует ли промышленная база в сервисе «Google Карты». Мужчина указал на ворота, вблизи которых нашли тело пострадавшей. Собеседник сообщил, что собаки часто нападали на «гугломобили».

«В августе 2018 и в июле 2012 животные агрессивно встречали чужаков», — подчеркнул Иван.

Причем нападали преимущественно несколько собак (одни и те же), а затем подключалась остальная стая.

Ранее сообщалось, что после гибели 48-летнего кассира «Пятерочки» жители Казани требуют ввести для собак эвтаназию.