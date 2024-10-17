В Кемерове мужчина продавал воду под видом бензина

В Кемерове на скамье подсудимых окажется 49-летней местный житель, который продавал воду вместо бензина, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Схема мошенничества позволила мужчине обогатиться примерно на 35 тыс. руб. В региональной полиции проинформировали, что аферист придумывал различные способы обмана. Так, двум женщинам он передал канистры с водой, а деньги взял как за бензин. С другими потерпевшими договаривался встретиться на АЗС, где забирал деньги и уходил. Он объяснял, что его супруга работает на автозаправочном комплексе и может доставать дешевый бензин.

Некоторым потерпевшим мужчина представлялся водителем грузовика. Им он рассказывал, что продает по низкой стоимости неиспользованное топливо. В настоящее время в полицию обратились шесть человек. Возбуждено уголовное дело. Действия мужчины расценены как мошенничество.

«Всеми потерпевшими также заявлены гражданские иски о возмещении причиненного им ущерба», — уточнили в полиции Кузбасса.

Подозреваемого задержали. Суд выбрал меру пресечения в виде нахождения под стражей. Срок наказания в рамках инкриминируемой статьи достигает пяти лет заключения в колонии.

Ранее сообщалось, что пособника мошенников, похитивших у двух пенсионерок более 3 млн руб., задержали в Химках.