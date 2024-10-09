Пособника мошенников, похитивших у двух пенсионерок более трех миллионов рублей, задержали в Химках

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городскому округу Химки задержали 21-летнего жителя Ульяновской области, которого подозревают в пособничестве в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, он забирал денежные средства у обманутой 78-летней местной жительницы. До этого мошенники сообщили о том, что у женщины взломали личный кабинет от портала Госуслуг и предложили снять со счета деньги и передать доверенному лицу, а после — выпустить новую банковскую карту, чтобы сохранить средства.

«Следуя указаниям, женщина заказала финансы в кредитных организациях округа и в течение нескольких дней около подъезда своего дома передала курьеру более трех миллионов рублей. Взамен она получила документ, якобы подтверждающий открытие нового счета на ее имя в цифровых рублях. После передачи всей суммы пенсионерка заметила, что вся переписка с представителями госорганов в социальной сети удалена и поняла, что ее обманули», — уточнила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что подозреваемый, по его словам, нашел работы курьером в одном из мессенджеров. В его обязанности входило забирать денежные средства и переводить их на цифровой кошелек в криптовалюте, оставляя себе процент от суммы. Он уже совершал аналогичное преступление на территории округа на сумму 400 тысяч рублей.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Теперь полицейские устанавливают личности соучастников преступления.

Ранее жительница Подмосковья отдала мошеннику почти 200 тысяч рублей за участие в конкурсе красоты.