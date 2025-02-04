В Екатеринбурге подросток напал с ножом на одноклассника

В гимназии Екатеринбурга произошло ЧП. Там один из школьников ткнул ножом другого в спину прямо в учебном заведении. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел в гимназии №205. Там один из учеников оскорбил другого, нелестно отозвавшись о его родителях. После этого юноша решил отомстить и пришел в школу с ножом.

«Один из учеников набросился на другого и ранил его в спину. Сейчас на месте дежурят экстренные службы», — указал микроблог.

Раненого пришлось госпитализировать.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский призвал воспитывать в школах детей, которые умеют спорить и думать. По его мнению, в подростках стоит вырабатывать критическое мышление. По этой причине для учителя не должно быть запретных тем. Ему стоит обсуждать с детьми любые популярные вопросы, объясняя те или иные заблуждения.