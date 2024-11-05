В Кемерове началась большая распродажа новогодних открыток

До 30 ноября в Кемерове проходит акция, в рамках которой жителям всех регионов России предлагают купить новогодние открытки с авторским рисунком от местных художников, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Кемеровские художники украсили новогодние открытки. Предложен большой выбор поздравительных карточек с заснеженными улицами кузбасского города, яркими елками, зимними забавами. На некоторых открытках изображены предметы, которые ассоциируются с зимой: стаканчики с латте, имбирные печенья, горячий чай и апельсины. Каждая открытка выполнена в уникальном стиле. Минимальная стоимость — 40 руб.

Цель акции — поднять настроение до наступления новогодних праздников, способствовать общению между людьми. Достаточно зайти на сайт проекта «Идентичный Кемерово», выбрать открытку и указать способ доставки: по электронной почте или обычной. В отдельной графе предложено сообщить, кто отправляет открытку. Допускается также отправка открыток за границу. К заказу доступен случайный набор открыток, когда заказчик не выбирает рисунки картинок, оставляя интригу.

Ранее сообщалось, что в Российском союзе туриндустрии назвали доступные направления отдыха россиян на новогодних праздниках.