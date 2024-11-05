В Кемерове начальника службы безопасности обвиняют в многомиллионном обогащении

Бывший начальник службы безопасности Кузбасского регионального горного центра охраны труда предоставил суду фиктивные доказательства своей невиновности, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Кузбассу.

Следствие пришло к мнению, что 63-летний подозреваемый незаконно обогатился на 5 млн 51 тыс. руб. Он ездил в командировки, хотя для этого не было объективного повода. Затем предоставлял бухгалтерии квитанции, на основании которых ему возмещали расходы.

«В ходе рассмотрения гражданского дела по его иску к работодателю о выплате дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места жительства в размере свыше 5 млн 481 тыс. руб., представил суду фальсифицированную справку о задолженности, которая признана судом недопустимым доказательством», — говорится в сообщении.

Кроме того, выяснилось, что начальник службы безопасности трудоустроил своим замом 70-летнего приятеля. Он не выполнял рабочие обязанности, но регулярно получал заработную плату. Фигуранты дела присвоили себе 13 млн 430 тыс руб. На имущество задержанных наложен арест. Его намерены изъять с целью покрытия нанесенного ущерба.

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