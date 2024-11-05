Руководителя ЕРСМ «Сила Сибири» оставили в СИЗО по делу о хищениях

Красноярский суд вынес решение о продлении ареста Роману Безрукову, который ранее руководил ЕРСМ «Сила Сибири». Об этом сообщило РИА Новости.

Суд в Красноярске рассмотрел ходатайство следствия о мере пресечения в отношении Безрукова. Он решил удовлетворить его.

«Железнодорожный районный суд Красноярска продлил меру пресечения гендиректору ООО «ЕРСМ Сибири» Роману Безрукову до 3 января 2025 года. Он обвиняется в хищении денежных средств у Минобороны», — указали журналисты.

Данное предприятие получило огромные средства в рамках подряда с Министерством обороны. По мнению следствия, в результате было похищено порядка 900 млн бюджетных рублей. Источник в правоохранительных органах утверждает, что сумма ущерба для государства на самом деле может быть почти втрое выше.

Роман Безруков был задержан в сентябре текущего года. Его считают причастным к хищению суммы в 900 млн руб. Затем он был решением суда отправлен в следственный изолятор.