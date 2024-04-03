В Кемерове ограбили восьмилетнего пассажира троллейбуса

Инцидент попал на камеру, установленную в салоне троллейбуса. Молодой человек подошел к сидящему ребенку и жестом указал на окно. Пока мальчик на минуту отвлекся, парень вырвал из рук гаджет и побежал. Растерянный юный пассажир встал и смотрел вслед злоумышленнику. Городские камеры зафиксировали, как грабитель убегал.

Сотрудники правоохранительных органов задержали грабителя. Ему 19 лет. Молодой человек признался в намерении оставить мобильный телефон себе. В качестве жертвы выбрал ребенка, потому что его было легко обмануть.

«Я сказал ему: «Смотри в окно». И он посмотрел», — рассказал задержанный.

Мама мальчика благодарна за поимку преступника. Она призналась, что дело не в телефоне. Гаджет не стоил много денег. При необходимости мальчику купили бы новый. Дело в принципе.

«Просто, чтобы этому человеку неповадно было маленьких обижать», — сказала мама потерпевшего.

Задержанный рассказал, что совершил кражу в состоянии алкогольного опьянения. Срок наказания за подобное правонарушение достигает четырех лет лишения свободы.

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