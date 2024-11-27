В Кемерове отец школьника ударил его 12-летнего обидчика по голове

В отношении 41-летнего мужчины составлен административный протокол после того, как он зашел на территорию кузбасской школы и нанес телесные повреждения 12-летнему ученику, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу полиции.

Опрос свидетелей помог сотрудникам правоохранительных органов предварительно восстановить картину происшедшего. На школьном дворе между 12-летним и 8-летним школьниками произошел конфликт, свидетелем которого стала одна из мам другого учащегося. Женщина отвела мальчика, которому 12-летний ученик выкручивал руку и испачкал перчатку, домой. Она рассказала об увиденном его родителям. Отец мальчика сразу пошел разбираться в школу.

«Он его по голове несколько раз ударил и по руке. У мальчика ушиб пальца», — уточнил собеседник издания.

В школу вызвали сотрудников Росгвардии, которые пресекли действия мужчины. Мама мальчика отвела его в больницу. Медики диагностировали ушибы. Кроме того, были сняты побои. Мужчине могут назначить штраф, сумма которого достигает 30 тыс. руб. Однако сотрудники правоохранительных органов также проводят проверку в отношении 12-летнего школьника, который, со слов очевидца, первым начал конфликт с второклассником.

Ранее сообщалось, что в Люберцах задержали мужчину, который забил насмерть свою 5-месячную дочь.