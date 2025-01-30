В Кемерове пенсионерка гуляла с собакой, пока ее разыскивала дочь с Росгвардией

В Кемерове сотрудники Росгвардии обнаружили 86-летнюю пенсионерку, прогуливающуюся со своей собакой по улице. О пропаже женщины заявила ее дочь, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Подробностями инцидента поделились в Росгвардии. В ведомство обратилась женщина. Она рассказала, что вернулась домой из магазина и не обнаружила свою пожилую маму. Горожанка переживала, что пенсионерке может стать плохо из-за возраста и понадобится экстренная медицинская помощь. Сотрудники оперативно приступили к поискам. Дочь пропавшей предоставила им информацию об одежде и особых приметах пенсионерки.

В ведомстве отметили, что поиски длились непродолжительное время. Женщина выгуливала на поводке свою собаку, одетую в костюм. Она рассказала сотрудникам о причинах своего поступка.

«Пенсионерка сообщила, что отправилась на прогулку и не знала, что ее разыскивает дочь», — уточнили в правоохранители.

Сотрудники Росгвардии предоставили фотоотчет. Они доставили женщину и ее питомца домой на служебном транспорте, обеспечив безопасность горожанки.

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