То, что глава Республики Чечня в последнее время нигде не появляется в публичных местах, не соответствует действительности. Об этом заявил Ахмед Дудаев, глава чеченского Министерства национальной политике, внешним связям, печати и информации. Он высказался на данную тему в своем телеграм-канале.

По утверждению министра, Кадыров еще в самом начале 2025 года приступил к активной работе. То, что он пропал из виду, не соответствует истине. Такие слухи являются вбросом, их разгоняют различные враждебно настроенные телеграм-каналы.

«Этого никогда не было и вот опять повторяется», — пошутил он.

Ранее Кадыров вызвался помочь президенту Путину. Он пообещал посодействовать с выбором новой цели в Киеве, по которой стоит ударить новейшей баллистической ракетой «Орешник». Западу при этом будет предложено перехватить ракету, чтобы предотвратить удар.