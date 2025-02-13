В Кемерове по просьбе бывшей девушки студента ограбили, приставив нож к горлу

В полиции Кузбасса рассказали о нападении на студента в Кемерове, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным ведомства, студент арендовал квартиру, где проживал со своей девушкой. Между молодыми людьми возник конфликт. Девушка потребовала, чтобы молодой человек покинул арендованное жилье. Студент отказался.

По информации ведомства, девушка попросила своего знакомого помочь в выселении бывшего возлюбленного. Он пришел рано утром, приставил нож к горлу студента и потребовал, чтобы молодой человек оформил микрокредит. Уточняется, что на взятии кредита настаивала девушка.

В ведомстве отметили, что девушка и ее знакомый подождали, пока кредит будет одобрен. Гость взял банковскую карту и снял с нее деньги в размере 14 тыс. руб. Деньги оставил себе, а карту выбросил. Действия молодых людей расценены сотрудниками правоохранительных органов как разбой. Возбуждено уголовное дело. Максимальный срок наказания достигает 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе мигрант отказывался покидать квартиру девушки после расставания с ней, в дело вмешалась полиция.