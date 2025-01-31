В Кемерове подросток помогла обворовать счета отца в надежде сделать ему подарок

В ведомстве отметили, что подросток хотела сделать своему отцу подарок. Деньги решила заработать. В одной из групп мессенджера обратила внимание на акцию. Так, участникам предлагали сфотографировать с двух сторон банковскую карту и прислать фото. Важное условие — на балансе должно быть не менее 900 тыс. руб. В свою очередь организаторы обещали пополнить карту на солидную сумму. Девушка предоставила данные карты своего отца. Она также продиктовала мошенникам код.

В ведомстве отметили, что отец подростка обратил внимание, что с его карты пропали деньги. Кроме того, на его имя был взят кредит. Он заблокировал карту и обратился к сотрудникам правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого злоумышленников могут привлечь к заключению в колонии сроком до пяти лет.

В полиции Кузбасса призвали провести профилактическую беседу с несовершеннолетними жителями региона. Важно донести, что передавать персональные данные посторонним лицам — опасно.

«Важно донести до ребенка информацию, что не следует свободно делиться в сети Интернет информацией о своем месте проживания, передавать данные документов, сообщать персональные сведения незнакомцу, выполнять действия под их диктовку», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что мошенники угрожали жертвам колонией за помощь ВСУ от имени экс-главы УФНС ЯНАО.