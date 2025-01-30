Мошенники угрожали жертвам колонией за помощь ВСУ от имени экс-главы УФНС ЯНАО

Мошенники используют имя экс-руководителя налоговой службы ЯНАО Яны Калюжиной для своих схем обмана в северном регионе. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на сообщество «Кибер Ямал».

Схема обмана распространилась в Telegram. Злоумышленники стали связываться с жителями ЯНАО с аккаунта, похожего на официальный канал налоговой службы. При этом пишут аферисты от имени Яны Калюжиной и убеждают жертв, что их подозревают в финансовой поддержке ВСУ и на это якобы указала проверка от ФСБ.

Аферисты дают собеседникам инструкцию, по которой требуется заплатить деньги, чтобы не стать фигурантом уголовного дела и не отправиться в колонию. При этом обманщики убеждаются, что жертва находится одна и на ее решение не смогут повлиять со стороны. Действуют мошенники грубо, когда граждане отказываются следовать их указаниям и отдавать средства. В ход идут угрозы и разные способы манипуляций.

Напомним, Яну Калюжину задержали в октябре 2024 года. Также прошли обыски в офисах УФНС в Новом Уренгое и Салехарде. Бывшую руководительницу заподозрили в получении автомобиля премиум-класса от крупной компании: это могла быть взятка.

Ранее сообщалось, что кузбассовцев пытался обмануть лже-председатель правительства региона. Его аккаунт подделали мошенники.