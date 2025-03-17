В Кемерово введут единые правила пользования троллейбусами и трамваями

По данным издания, подобные нормы установлены на федеральном и региональном уровнях. В мэрии предложили прописать нормы, адаптированные для муниципального уровня. Цель работы над проектом — прописать права и обязанности всех участников, которые пользуются услугой городских троллейбусов и трамваев. В администрации предполагают, что проект позволит усилить меры безопасности горожан.

В пресс-службе администрации отметили, что в перечень правил внесут требования по оплате проезда, а также перечень граждан, имеющих право на льготы. Кроме того, будет опубликован актуальный список требований к водителям и кондукторам, правила контроля за оплату проезда и допустимые меры в случае отказа от оплаты. Едиными правилами в администрации надеются повысить качество обслуживания пассажиров, а также гарантировать сохранность общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что более 3,7 тыс. безбилетных пассажиров выявили на маршрутах Мострансавто с начала года.