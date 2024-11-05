В Кемерове выявили нелегальный приют

Сотрудники прокуратуры узнали, что в одном из частных домов местный житель организовал нелегальный приют. Людям, которые оказались в сложных ситуациях, позволяли проживать в доме круглосуточно. Им оказывали разностороннюю социальную помощь. Кроме того, по указанному адресу делали временную прописку.

Сотрудники прокуратуры установили, что дом не предназначен для проживания такого большого количества людей. Кроме того, здание не отвечает требованиям пожарной безопасности. Незаконное предоставление подобных услуг — неправомерные действия. В ведомстве заявили о необходимости выселения проживающих там 12 постояльцев.

«Они были расселены в иные социальные учреждения, которые работают на легальных основаниях», — уточнили корреспонденту Сибдепо в пресс-службе прокуратуры области.

Владелец дома обратился в суд с требованием признать решение прокуратуры недействительным. Суд отказал в удовлетворении иска.

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