В Кемерово эвакуировали людей из дымившегося трамвая

В движущемся трамвае в Кемерово внезапно появился дым, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, инцидент произошел ранним утром 21 апреля. Фотографии трамвая с черным дымом появились в телеграм-канале «Вести Кузбасс». Водитель оперативно приняла необходимые меры. В первую очередь с целью обеспечения безопасности пассажиров она эвакуировала людей.

По информации издания, водитель собственными силами устранила источник задымления. В Кемеровской электротранспортной компании прокомментировали инцидент. В настоящее время трамвай находится в депо. Его отбуксировали. Теперь специалисты будут выяснять причину поломки.

По данным издания, движение трамваев на линии было оперативно восстановлено. Аварийная ситуация не отразилась на графике. Трамваи следуют по линии без опозданий.

«Этот случай наглядно продемонстрировал важность профессиональной подготовки водителей и слаженности действий всех служб городского транспорта в экстренных ситуациях», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

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