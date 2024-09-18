В Кемерово привезут чудотворную Казанскую икону Божией Матери

Пресс-служба Кузбасской митрополии предоставила информацию, что в четверг, 19 сентября, в Кузбассе приземлится самолет, который доставит чудотворную Казанскую икону Божией Матери — одну из самых почитаемых русских православных святынь, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Масштабное принесение чудотворной иконы проходит по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Во время Всероссийского молебна о Победе в мае 2024 года он сообщил прихожанам, что святыня посетит многие регионы России. В Кемерове икона будет находиться с 20 по 21 сентября. Прихожан приглашают в Знаменский кафедральный собор. В Новокузнецке — с 22 по 23 сентября.

Когда икону привезли во Владивосток и сообщили горожанам о возможности приходить к святыне, перед Спасо-Преображенским собором образовалась огромная очередь. Считается, что во время молитвы прихожане могут просить обо всем: о том, чтобы армия преуспевала или решались политические споры, о личном счастье, о здоровье. В дни, когда в храмы доставляют икону, священнослужители проводят молебны.

Ранее сообщалось, что в Красногорске сохранился в первозданном виде иконостас, датированный XVII столетием.