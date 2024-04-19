В Кемерово состоится бал по сказочной поэме Александра Пушкина «Руслан и Людмила», в котором сможет принять участие каждый желающий горожанин и гость города, сообщает sibdepo.ru .

Мероприятие состоится 20 апреля в Государственной научной библиотеке Кузбасса им. В.Д. Федорова. Его цель — пропагандировать среди россиян семейные ценности. Парам предложено танцевать под музыкальное сопровождение Московской государственной академической филармонии. Также выступит известная местная рок-группа «Гризли».

Для посетителей организовали различные красивые фотозоны, где можно сделать на память фотографию. Организаторы обещают, что атмосфера будет сказочной. Неудивительно, ведь мероприятие посвящено красивой истории любви, поведанной русским писателем и поэтом Александром Пушкиным. Танцевальный бал проходит в рамках акции «Библионочь-2024», которая в нынешнем году состоится в регионе уже в 13-ый раз.

Ранее мы сообщали, что в Рязани впервые состоялся бал влюбленных, в котором принимали участие молодожены и те, кто уже много лет хранит семейные ценности.