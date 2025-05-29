В Кемерово у пассажиров автобусов за месяц украли 14 гаджетов

В полиции Кузбасса проинформировали о задержании мужчины, который на протяжении месяца украл 14 телефонов. Пострадавшими стали пассажиры, которые пользовались услугами общественного транспорта или находились на остановках в ожидании автобусов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве рассказали, что мужчина нанес ущерб гражданам в размере 300 тыс. руб. Установлено, что гражданин действовал по единой схеме. Он заходил в автобус и становился близко возле одного из пассажиров. Рецидивист доставал телефон и выходил на той же остановке, что и потерпевший. Кроме того, у одной из женщин он украл сумку. Горожанка разговаривала по телефону, пока ее сумка стояла на скамейке остановочного комплекса. Злоумышленник воспользовался банковской карточкой, которая была в сумке у пострадавшей. Он расплатился ею, приобретая сигареты.

По информации ведомства, похищенные телефоны злоумышленник сдавал в комиссионные магазины. Иногда он лично находил покупателей гаджетов. На вырученные средства приобретал продукты в различных магазинах. Пострадавшими стали горожане в возрасте от 17 до 67 лет. Кражи совершал 39-летний местный житель. Серия краж происходила в период с октября по ноябрь 2024 года.

«Следователем собраны доказательства причастности фигуранта к совершению 15 краж. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Центральный районный суд г. Кемерово. Санкции статьи предусматривают до 6 лет лишения свободы», — указано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве задержали подозреваемых в краже у курьера 127 млн руб.