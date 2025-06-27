В КЭТКе прокомментировали инцидент с участием троллейбуса в Кузбассе

Видеорегистратор, установленный на автомобиле в Кузбассе, зафиксировал момент, как троллейбус набирает скорость и толкает автомобиль, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Пресс-служба кемеровской электротранспортной компании (КЭТК) прокомментировала инцидент.

По информации издания, автомобиль с видеорегистратором двигался по правой стороне дороги, троллейбус — по левой. Общественный транспорт, судя по видео, начал набирать скорость и задел машину, которая ехала впереди. Она проехала несколько метров и остановилась, немного свернув вправо. В КЭТКе отметили, что на место происшествия не приглашали представителей ГИБДД.

По данным издания, видео опубликовали в соцсетях. Инцидент произошел в четверг, 26 июня. В электротранспортной компании высказали мнение, что подобный инцидент нельзя назвать аварией. Водители нашли компромисс и разобрались самостоятельно. Предположительно, троллейбус не нанес ущерб легковому автомобилю.

«Касание, по сути», — рассказали в КЭТКе.

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