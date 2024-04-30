В Киеве по решению местных властей демонтируют скульптурную композицию в честь Переяславской рады, сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации (КГВА).

В Киеве коммунальные службы начали демонтаж скульптурной композиции, которая была открыта в честь Переяславской рады — это собрание, на котором присутствовали представители запорожского казачества. Встреча проходила при участии гетьмана Богдана Хмельницкого.

Конструкция достаточно массированная, поэтому на ее демонтаж понадобится несколько дней, проинформировали киевлян и гостей украинской столицы.

«Она состоит примерно из 20 элементов, весящих около 6000–7000 кг», — пояснили в пресс-службе.

Важно не разбить и не деформировать элементы, потому что мемориал перенесут в Государственный музей авиации Украины им. О.К. Антонова. Ранее памятную конструкцию установили под Аркой Дружбы народов. В 1654 году на собрании в Переяславе согласовали решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством. После чего представители запорожского казачества подчинялись и выполняли приказы русского царя.

На Украине стала актуальной тенденция демонтировать все памятные мемориалы, которые имеют даже самое незначительное отношение к России разных периодов: Российской империи и СССР. Ранее мы сообщали, что на Украине переселенцам частично отказали в выплатах пенсий.