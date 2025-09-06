В Киеве горела кондитерская фабрика бывшего президента Украины Порошенко*
СМИ: сотрудники фабрики Порошенко* в Киеве потушили пожар до приезда спасателей
Согласно информации украинских СМИ, на кондитерской фабрике «Рошен» в Киеве вспыхнул пожар.
По информации украинских изданий и соцсетей, кондитерская фабрика «Рошен» принадлежит пятому президенту Украины Петру Порошенко*. В соцсетях появились фото. На них видно, что из здания валит черный дым. В комментариях к снимкам указано, что дым виднеется в районе кондитерской фабрики.
По данным одного из украинских телеграм-каналов, огонь удалось ликвидировать до прибытия спасателей. В ГСЧС подтвердили, что очаг возгорания находился в цеху кондитерской фабрики. В ведомстве предоставили фото. Никто из сотрудников не пострадал. Спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киева прокомментировал инцидент агентству РБК-Украина. Спикер сообщили, что устранением огня занимались сотрудники предприятия.
На данный момент украинские издания не сообщили, что стало причиной пожара.
Ранее сообщалось, что в Третьяковской галерее потушили пожар.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.