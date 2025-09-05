В Третьяковской галерее потушили пожар

В Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке произошло задымление. Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Москве, пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет. Причина - возгорание кабеля под напряжением.

«Загорелся кабель под напряжением, пожар полностью ликвидирован», - сказал собеседник агентства.

Официально подтверждено, что очаг находился в кабеле под напряжением. Ситуация была быстро взята под контроль, угрозы для посетителей и сотрудников не возникло.

Ранее сообщалось, что в здании произошло задымление из-за короткого замыкания в электрощитовой. На месте продолжают работать специалисты МЧС, проводится разведка помещений и проверка состояния инженерных сетей.