В Киеве за «сдачу» юга Украины судят бывшего главу СБУ в Крыму

В Киеве проходит суд над высокопоставленным сотрудником СБУ Олегом Кулиничем, которого подозревают в работе на Россию, сообщила лондонская газета The Sunday Times.

По данным издания, процесс проходит в закрытом режиме. Автор статьи сравнил Олега Кулинича с известным советским разведчиком Кимом Филби, который в свое время внедрился в британскую MI6. По данным газеты, представитель СБУ целенаправленно вошел в доверие команды президента Украины Владимира Зеленского. Он занимал высокопоставленную должность.

По данным газеты, в апреле 2021 года Кулинич организовал крупномасштабные контрразведывательные учения в Херсоне. На тот момент в Киеве никто не посчитал учения подозрительными. Позже появилось предположение, что «украинский Ким Филби» проверял, где у Украины слабые стороны на данном направлении. Информацию он якобы передавал в Москву. В первые часы после объявления СВО сотрудник СБУ препятствовал передаче реальной информации своему командованию.

«В первые часы… он блокировал любые попытки проинформировать руководство СБУ о реальной ситуации в регионе,— цитирует газета сотрудника СБУ.— Он не принял меры для защиты… и в нарушение приказа перевел своих сотрудников в другую область. Он даже забрал у сотрудников СБУ оружие», — рассказал автор материала.

По данным издания, Олега Кулинича сначала уволили, а затем арестовали. В украинском ведомстве прошли кадровые ротации.

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