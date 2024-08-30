В Кирово-Чепецкой ветеринарной станции призвали исключить кости из рациона собак

Ветеринары опровергли миф о том, что кости — источник кальция. Минерал содержится в костях, но в минимальном количестве. Кальций сложно усваивается в организме животного.

«Вы же не грызете кости, чтобы кальция в организме было достаточно? Есть множество продуктов, которые богаты кальцием и это не кости!» — сообщили ветеринары.

Иногда хозяева дают питомцам кости, чтобы они почистили таким образом зубы. Ветеринары заявили, что способ не помогает избавиться от зубного камня. Зато может привести к другим негативным последствиям, например, у собаки выпадет или сломается зуб. Использовать кости в качестве игрушек нет необходимости при широком ассортименте настоящих в магазинах, которые отличаются безопасностью.

Ветеринары пояснили, что кости имеют острые края. Животное может пораниться или подавиться. Существуют более серьезные последствия — травмы пищевода, желудка и кишечника. Осколки костей ранят органы ЖКТ. Большая кость может застрять и перекрыть проход пище из желудка в кишечник. Иногда пережеванные кости превращаются в комок, который также не пропускает каловые массы. Питомцу требуется операция. В противном случае наступает гибель.

Ранее сообщалось, что в Уренгое чипировали 24-летнего мейн-куна Веню.