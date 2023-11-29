В Кисловодске исчезли артефакты: пережили революцию 1917, но не ремонт 2023 года

Педагоги Центра творческого развития и гуманитарного образования Кисловодска сообщают, что были утеряны или похищены исторические артефакты, сообщает newstracker.ru .

В здании центра проводили ремонт после смены руководства и реорганизации. После завершения ремонтных работ педагоги обратили внимание на пропажу старинных напольных часов и зеркала-трюмо. Исторические артефакты остались еще от самых первых владельцев дома Тер-Погосова в Кисловодске. Они пережили революцию 1917 года, военные действия 1939 - 45 годов, все эпохи развития советской эпохи. Педагоги расстроены, что вещи не достанутся потомкам.

«Самим своим существованием в доме детского творчества они воплощали дух целой исторической эпохи, а в наше время из-за элементарной человеческой халатности или чьего-то корыстного умысла могут быть навсегда утрачены для последующих поколений», — рассказали сотрудники центра.

Педагоги направили письмо в администрацию Кисловодска. Спустя месяц, ответ так и не пришел. Корреспонденту NewsTracker удалось связаться с чиновниками. Письмо от работников центра получили, а в ситуации разбираются.

Удалось получить и комментарий от бывшего директора Центра творческого развития и гуманитарного образования Федора Худякова. Спикер рассказал, что во время ремонта зеркало лопнуло, а часы пришли в негодность. Вещи утилизировали. Узнать, куда именно были направлены старинные предметы для утилизации, редакции не удалось. На балансе учреждения напольные часы и зеркало не числились.

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