Грузовик со скифским золотом прибыл на Украину

Таможенная служба Украины сообщила о прибытии на территорию страны грузовика со скифским золотом. По данным ведомства, транспорт прибыл в Киево-Печерскую лавру. Там артефакты пройдут идентификацию в сокровищнице Национального музея Украины.

«Прямо сейчас грузовик с 2 694 килограммами культурных ценностей, известных под общим названием «скифское золото», въехал на территорию Киево-Печерской Лавры, где в сокровищнице Национального музея Украины киевские таможенники сделают идентификацию сокровищ», – говорится в сообщении украинской таможенной службы.

«Скифское золото» – это коллекция артефактов, собранных из четырех крымских и двух украинских музеев. Различные украшения для людей и лошадей, посуду и другие артефакты на выставку в Амстердам в 2013 году отправили Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник, историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» и Керченский историко-археологический музей. Некоторые экспонаты были собраны Музеем исторических драгоценностей Украины и Одесским археологическим музеем.

После событий «Крымской весны», когда Крым и Севастополь вернулись в Россию, в Нидерландах возник вопрос с передачей «Скифского золота». Амстердам не знал, кому возвращать драгоценности. Москва настаивала на том, что коллекция должна быть передана обратно крымским музеям, а украинская заявляла, что золото принадлежит Киеву.

В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама решил, что «Скифское золото» должно быть отдано Киеву. В январе 2022 года крымские музеи направили в верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, однако решение Апелляционного суда он оставил в силе.

Как ранее сообщал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в интервью РИА Новости, есть риски того, что коллекция «Скифского золота» может оказаться в частных коллекциях.