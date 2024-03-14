В Кисловодске снова избили девушку на детской площадке

В сети появилось видео избиения девушки на детской площадки. Автор сообщает, что инцидент произошел в Кисловодске, а нападающими выступила та же компания, которая ранее избила другую девушку, сообщает newstracker.ru .

Официальной информации на данный момент нет. Если допустить, что девушку избили именно в Кисловодске, то за последние несколько дней это уже не первый случай. До этого толпа подростков избила девушку. Случай обсуждали многие СМИ, а сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

Примечательно, что аналогичный инцидент, происшедшей в марте 2023 года с девятилетним мальчиком, не вызвал такого резонанса. Тогда ребята 14 и 15 лет избили мальчика, у которого есть различные проблемы со здоровьем. Бабушка ребенка поделилась с NewsTracker ходом расследования.

«В инспекции по делам несовершеннолетних мне прямо сказали, что если бы внуку проломили череп, тогда хулиганов бы наказали. А так речь идет об обычной мальчишечьей потасовке. Но в чем она обычная, что трое великовозрастных парней, скуки ради, напали на девятилетнего ребенка на детской площадке?», — рассказала Маргарита Ушакова.

В полиции оперативно установили личность нападающих и сняли побои с потерпевшего. Однако нанесенные физические увечья не позволили возбудить дело.

Ранее мы сообщали, что жительница Омска, хранившая труп ребенка на балконе, признана вменяемой.