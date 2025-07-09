В Китае оценили слова Трампа о справедливом отношении Пекина к Вашингтону

«Китай всегда рассматривал и решал вопросы в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и беспроигрышного сотрудничества», — сообщила она на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС.

ТАСС отметил, что поводом для вопроса стало недавнее заявление президента США Дональда Трампа. Так, американский лидер высказал мнение, что в последнее время Пекин проявляет справедливость по отношению к Вашингтону в сфере торговли. По его мнению, отношения между странами улучшились. Трамп выразил надежду, что данная тенденция сохранится и в дальнейшем.

Корреспондент обратился к официальному представителю МИД КНР с просьбой прокомментировать данное заявление. Спикер отметила, что стратегию о мирном сосуществовании и взаимоуважении в Китае выбрали для всех стран, поэтому США не являются исключением.

По информации СМИ, на заседании в Белом доме Трамп также рассказал, что у него сложились отличные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Они часто связываются для обсуждения актуальных вопросов. Он выразил надежду, что странам удастся установить отличные отношения.

Ранее сообщалось, что аудиозапись Трампа с угрозой «разбомбить» Москву и Пекин попала в Сеть.