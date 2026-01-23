В команде Антонова прокомментировали информацию о проблемах артиста со здоровьем
«Абзац»: в команде Антонова опровергли данные о проблемах артиста со здоровьем
Концертный директор певца Олег Давыдов прокомментировал информацию о проблемах народного артиста России Юрия Антонова со здоровьем, которую распространили СМИ, сообщило интернет-издание «Абзац».
81-летний народный артист соглашается исключительно на корпоративы короткого формата: без вручения презентов, поздравительных речей или тостов, сообщил один из телеграм-каналов. Якобы он готов посещать мероприятия не только в РФ, но и за границей. По данным канала, певец больше не может заниматься концертной деятельностью из-за проблем со здоровьем.
Концертный директор певца опроверг данную информацию. Олег Давыдов не знает, кто мог распространять такие данные. Он отметил, что состояние артиста стабильное. От предложений о выступлениях Юрий Антонов не отказывался.
«С ним все хорошо, ни от чего мы не отказывались. Никто ничего не предлагал. Я не знаю, [откуда берутся слухи]. Это журналисты берут, у них спрашивайте. Все хорошо!» – уточнил Давыдов.
Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев в беседе с «Абзацем» высказал мнение, что у Юрия Антонова есть много поклонников. В некоторые годы он находился на пике популярности. Эксперт уверен, что в 90-е годы артист смог существенно улучшить свое материальное состояние.
