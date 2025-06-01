В конгрессе США выяснили, сколько человек пользовались автоподписью Байдена

Председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер в интервью телеканалу Fox News заявил об установлении личности лиц, которые подписывали документы от имени бывшего президента США Джо Байдена.

В интервью республиканец отметил, что подписи ставили при помощи автопера. Такой опцией воспользовались четыре сотрудника Белого дома. Предполагается, что они отбирали некоторые документы, а затем самовольно направляли их на автоматическую подпись.

«Подпись Джо Байдена волшебным образом появлялась на бумагах. Мы хотим выяснить, кто наделил их такими полномочиями», — сказал республиканец в интервью телеканалу Fox News.

Конгрессмен отметил, что подобным образом подписывали разные документы, которые имеют весомое значение. Например, исполнительные указы или помилование заключенных. По его словам, важно разобраться, кто наделил сотрудников Белого дома такими правами. Кроме того, конгрессмены намерены установить, каким образом проходил процесс подписания документов.

По информации СМИ, в ситуации начали разбираться после заявления действующего президента США Дональда Трампа. Трамп сообщил, что Байден не подписывал государственные документы. По его мнению, за экс-главу это делали неизвестные лица.

Ранее сообщалось, что супругу Байдена призвали раскрыть информацию о состоянии его здоровья, когда он занимал должность президента США.