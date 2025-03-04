В контрактах на СВО со срочниками в Чебаркуле нашли многочисленные нарушения

В Чебаркульском дивизионе Челябинской области выявлены и устранены нарушения законодательства, допущенные во время заключения контрактов с военнослужащими срочной службы для их дальнейшей отправки в зону спецоперации, сообщил glavny.tv.

По данным издания, о нарушениях заявили родственники некоторых срочников, которые подписали контракты с Минобороны. Один из родителей сообщил, что в документе была подделана подпись срочника. В прокуратуре Центрального военного округа отреагировали на заявления и провели проверку. В ведомстве подтвердили факт некоторых нарушений, которые в настоящее время ликвидированы в полном объеме.

По данным издания, было установлено, что ошибки допустили начальники. Некоторые контракты были подписаны без согласия самих военнослужащих. Кроме того, не всегда проводили проверку, пригоден ли срочник для службы в зоне СВО. Некоторые документы были подписаны в первые дни пребывания военнослужащих в части.

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