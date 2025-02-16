Стало известно о судьбе пропавшего срочника, удерживающего курскую границу от ВСУ

Пропавший без вести российский пограничник Сергей Ершов смог выжить с тяжелым ранением, полученным при охране российско-украинской границы в Курской области. Об истории его спасения рассказал «Царьград».

В Курской области 6 августа прошлого года десятки бойцов ВС России оказались в окружении ВСУ. В это число попал и Сергей Ершов («Электрик») из Вологодской области, которого перебросили на границу для охраны. Однако он и его товарищи попали под обстрел близ села Нижний Клин: он успел сказать матери по телефону о прорыве границы, а после пропал без вести.

Как выяснилось недавно, молодые люди действительно попали в зону артиллерийского обстрела пока находились в опорнике. Сергей получил ранение, прятался от противника и высматривал их передвижения и примерные позиции издалека. Питались военнослужащие ягодами, сухпайками, овощами с брошенных огородов, а также пили воду из ручьев. В ходе отступления группа из троих бойцов потеряла связь друг с другом. Так прошло не меньше 50 дней: выбраться с территории и не попасться украинским военным было непросто.

Изнеможенный Сергей Ершов вышел до подразделения «Ахмат», где получили помощь и смог позвонить домой. Уже после этого «Электрика» положили в больницу на лечение и выписали в ноябре. Далее он продолжил службу до дембеля в своей части, несмотря на пережитые ужасы.

Ранее сообщалось, что российский доброволец самоотверженно закрыл собой сослуживца, приняв на себя удар осколков.