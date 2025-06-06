По информации издания, автор сценария — мастер фэншуй Эдвард Ли. Премьера трехчасового шоу состоялась в 2019 году. Однако периодически в сценарий вносят различные изменения. Например, в последнем обновлении появился момент с участием президента Украины Владимира Зеленского. Зрителям представили видение того, как могла закончиться ссора лидеров в Овальном кабинете. Стоит отметить, что шоу — это комедия. Артисты поют, демонстрируют актерское мастерство и уровень владения боевыми искусствами. Костюмы героев завораживают своей красотой.

По данным издания, на сцене актеры, играющие Трампа и Зеленского, ссорятся. Американский лидер делает замечание коллеге из-за одежды, которая не соответствует дресс-коду. Он хватает водяной пистолет и стреляет в Зеленского, который, в свою очередь, падает и имитирует ранение. Фоном демонтируют фотографии Овального кабинета.

«Если люди увидят эту оперу, они будут очень счастливы, потому что она о любви и мире», — высказал мнение автор сценария Эдвард Ли.

Эдвард Ли отметил, что в нынешнем году Трамп привлек его внимание из-за введения тарифов. Тему обсуждал весь мир. Выбор подобных героев для шоу, по его мнению, делает традиционную кантонскую оперу востребованной среди молодежи.

По информации издания, опера начинается с похищения Трампа инопланетянами. Его забирают на Марс. События происходят во сне дочери американского президента. Девочка просит брата-близнеца Трампа притвориться ее отцом.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал Маска человеком, потерявшим рассудок.