Трамп назвал Маска потерявшим рассудок человеком

Президент США Дональд Трамп считает, что бизнесмен Илон Маск потерял рассудок и по этой причине он не заинтересован в общении с ним. Такое заявление сделала телекомпания АВС.

После ссоры, которая произошла между изобретателем и главой Белого дома, Трамп потерял интерес к общению с Маском.

«Это человек, который потерял рассудок», — указал президент журналистам.

Он добавил, что это Маск заинтересован в общении с ним. Трамп также не стал выражать ни обеспокоенности, ни озабоченности тем конфликтом, который у него произошел с предпринимателем.

Ранее в Госдуме РФ заявили, что российские власти могли бы предоставить Маску политическое убежище в том случае, если он обратится с такой просьбой. При этом подобный сценарий был встречен скептично. Депутат Новиков считает, что ссора с президентом США является для Маска всего лишь небольшими разногласиями.